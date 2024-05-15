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Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol fiyat artışı açıklaması

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#Mehmet Şimşek#Köprü#Otoyol
Bakan Şimşekten köprü ve otoyol fiyat artışı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 13:53

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını öngörüyoruz" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz.

Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız.

Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz.

“Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek.

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#Mehmet Şimşek#Köprü#Otoyol

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