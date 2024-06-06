Bakan Şimşek’ten ilk yılın muhasebesi: Program çalışıyor ama daha yolumuz var

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İLK yılın muhasebesini çıkaran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Program çalışıyor ama daha kat edecek yolumuz var” mesajını verdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı ilk yıl değerlendirmesinde, “Program çalışıyor, politika önceliklerimizde kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi. Şimşek, mali disiplin başlığı altında, “Bütçe açığı yüksek ama deprem harcamaları hariç açığın milli gelire oranı 2023’te yüzde 1.6 gerçekleşti. Harcama disiplini, tasarruf, vergide adalet ve verimlilik odaklı maliye politikasına devam edeceğiz. Açığı 2024’te yüzde 5’in, 2025’te ise yüzde 3’ün altına indirmekte kararlıyız” değerlendirmesini yaptı.

NET DIŞ TALEP KATKISI

Büyümede dengelenme başlığı altında, “Net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyrek sonra 1.6 puan ile pozitife döndü. Güçlü iç talep nedeniyle oluşan makroekonomik dengesizlikleri gideriyoruz” diyen Şimşek şöyle devam etti: “Sürdürülebilir cari açık: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü. Dış borcun sürdürülebilirliği için yüzde 2.5’in altında cari açık hedefine yönelik yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz. Daralan açık sonucu azalan dış finansman ihtiyacıyla kalıcı rezerv birikimi sağlayacağız. Dış finansmana erişim: Bankaların dış borç çevirme oranı yüzde 96’dan yüzde 153’e, reel sektörün yüzde 73’ten yüzde 118’e yükseldi. Bankalar yılbaşından beri 4.1 milyar dolar sermaye benzeri dış kaynağa erişim sağladı. Uzun vadeli, sermaye benzeri dış finansmanı artırmak önemli hedefimiz.”

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KKM 1.2 TRİLYON AZALDI

Şimşek, rezerv birimi başlığı altında, Merkez Bankası brüt rezervlerinin 44 milyar dolar artarak 142 milyar doları aştığını belirtirken, swap hariç net rezervlerin pozitife döndüğünü kaydetti. Kur korumalı mevduat (KKM) stokunun 1.2 trilyon TL azaldığını, TL mevduatın toplam içindeki payının 16.2 puan arttığını anlatan Şimşek, “KKM stokunu kademeli olarak azaltmaya devam edeceğiz” dedi.

EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI

“Dezenflasyon süreci başlıyor” başlığı altında Şimşek, “Yıllık enflasyonda en yüksek seviye geride kaldı. Enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş dönemine giriyoruz. Piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 33.2, 24 ay sonrası beklentisi yüzde 21.3 seviyesinde. Güven artıyor: Risk primimiz CDS 440 baz puan düştü. Kredi notumuz arttı, görünümümüz pozitif” değerlendirmesini yaptı.

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GRİ LİSTE: TEKNİK RAPOR OLUMLU

GRİ listeden çıkış sürecine yönelik olarak Şimşek, “Teknik çalışmalar tamamlandı, yerinde denetim yapıldı. Teknik rapor olumlu. Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede kararlıyız” mesajını verdi.

‘TÜM HEDEFLERİMİZE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ’

YAPISAL dönüşüm başlığı altında da Şimşek şöyle devam etti: “Yeni sanayi politikası uyguluyoruz. İkiz dönüşümü hızlandırıyoruz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı hedefliyoruz. Sonuç olarak; program çalışıyor ama daha kat edecek yolumuz var. Enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız. Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.”