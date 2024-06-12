Bakan Şimşek’ten Hürriyet haberi ile mesaj: Kayıt dışıyla mücadele her alanda

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Şimşek, Hürriyet’in “Motosiklette silindir oyunu” başlıklı haberini alıntıladı ve sosyal medya hesabından “Kayıt dışılıkla her alanda mücadele” dedi.

İHBAR SOSYAL MEDYADAN

Bakanlık bir süredir kayıt dışı ile ilgili mücadelesine hız verdi. IBAN, düşük KDV gibi konularda denetim yapan Maliye Bakanlığı, bir yandan da sosyal medya üzerinden vatandaşlardan gelen ihbarları topluyor. Hürriyet’te dün 125 cc motor silindir hacmine sahip motosikletlerin, 50 cc altı motor silindir hacminde ithal edildiği haberi yer almıştı. Bu taşıtların Türkiye’ye 50 cc altı motor silindir hacimli motosiklet olarak ithal edilirken, yanında bu motosikleti 100 cc üzerine çıkaracak piston kiti, silindir gibi parçaların ayrıca ithal edildiği, daha sonra resmi olmayan yöntemlerle araç üzerinde birleştirme, güncelleme gibi teknik değişiklikler yapılarak motor silindir hacimlerinin artırıldığı belirlenmişti. Motor silindir hacmi ile ilgili bu durumun sosyal medya üzerinden yapılan ihbarlardan ortaya çıkarıldığı öğrenildi.

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7/24 İHBAR YAPILABİLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süre önce WhatsApp, X, Instagram gibi sosyal medya üzerinden 7/24 ihbar yapılmasının yolunu açmıştı. İhbarlar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sayfası (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi’nden (189) yapılabiliyor. BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları da hizmete açıldı.