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Bakan Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararının ardından açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Fitch#Ekonomi
Bakan Şimşekten Fitchin Türkiye kararının ardından açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 10:28

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch’in not artırım kararına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti.

Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz.

Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."

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#Mehmet Şimşek#Fitch#Ekonomi

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