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Bakan Şimşek'ten faiz açıklaması! İstikrar ve güven vurgusu yaptı

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Dolar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 15:35

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Öngörülebilirliği sağlayacak olan güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istikrar, güven ve sürdürülebilirlik mesajı yayımladı. Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek "Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Türkiye Yüzyılı’nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, Güven, Sürdürülebilirlik…

Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir.

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Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez önkoşuldur. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanır. Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir.

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- Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası,

- Kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası,

- Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi

Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır. Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır.
Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür.

2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır.

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Bugün Merkez Bankası’nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek.

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Dolar

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