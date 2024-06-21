Bakan Şimşek’ten enflasyon yorumu: ‘Piyasa ikna olmaya başladı’

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Enflasyonun sene sonunda yüzde 30-40’lı seviyelere, 2025 yılında yüzde 10 seviyesine ve 2026’da tek haneli rakamlara ineceğini belirten Mehmet Şimşek, “Merkez Bankası’nın döviz rezervleri mart sonuna göre 70 milyar doların üzerinde artış gösterdi. Cari açık yarıdan fazla daraldı. Cari açık muhtemelen gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2 ile 2.5’i arasında olacak. Geçen yıl bu oran yüzde 6 idi. Sonuç olarak, para politikası sıfırdan başladı ve şimdi güçlü bir dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz” dedi.

‘TÜM ARAÇLARI KULLANIYORUZ’

Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: “Enflasyonu kontrol altına almak için gerekli tüm araçları kullanıyoruz. En başından beri kamuoyu ile olan tüm iletişimimizde sabırlı ve kararlı olmanın altını çizdim. Ekonomide yeniden dengelenme sürecindeyiz, biraz yavaşlama olabilir. Yavaşlama elbette kolay değildir ancak bazen dengesizleri gidermek için iç talebi yavaşlatmak gerekir. Bu sene dış koşulların da destekleyici olmasını bekliyoruz. Geçmiş dönemde dış koşullar nedeniyle de ters rüzgarlar yaşadık, ancak bu sene başlıca ticaret ortaklarımızda büyümeyle birlikte dış talepte canlanma bekliyoruz. Şu ana kadar programın sonuçları makro finansal istikrarsızlık risklerini azalttı.”

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TL’YE DÖNÜŞ DÖNEMİ

Türkiye’deki mevduat sahiplerinin yeni programa inandıklarını ve mevduatlarını TL’ye dönüştürmeye başladığının altını çizen Bakan Şimşek, geçen yılın ilk yarısında bankaların dış borç yenileme oranlarının yüzde 96 olduğunu ve bugün bu seviyenin yüzde 150’ye kadar yaklaştığını ifade etti.

‘VERGİDE ADALETİ GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermayeye gelecek vergilerle ilgili olarak ise dün sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, “Yüce meclisimizde yakında görüşülmesi beklenen pakette yer alan doğrudan vergilerin payını artırmaya yönelik düzenlemelerle vergide adaleti güçlendireceğiz” dedi.