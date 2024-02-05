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Bakan Şimşek'ten enflasyon yorumu: Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Veri
Bakan Şimşekten enflasyon yorumu: Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 10:17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu.

Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz.

Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz.

Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir.

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Veri

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