Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra bir mesaj yayınladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Şimşek, "2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz" dedi.



Bakan Şimşek şunları söyledi:

Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık.

2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz.

Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor.

Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz.

2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir.

2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

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Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık.



2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz.



Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti.… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2024

ENFLASYIN YIL SONU ÖNGÖRÜMÜZÜN DE ALTINDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da enflasyon verileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz "Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sayesinde Orta Vadeli Program’daki yıl sonu öngörümüzün de altında kalmayı başarmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Yılmaz "2024 yılı ortalarında yıllık bazda belirgin düşüş beklediğimiz enflasyon ile tüm araçları kullanarak kararlı mücadelemiz devam edecektir" dedi.