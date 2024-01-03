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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Hazine Ve Maliye Bakanı
Bakan Şimşekten enflasyon mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 10:58

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası "2023 yıl sonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ise enflasyon rakamlarının OVP yıl sonu öngörülerinin de altında gerçekleştiğini vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra bir mesaj yayınladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Şimşek, "2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz" dedi.

Bakan Şimşek şunları söyledi: 

Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 
2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz.
Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. 
Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. 
Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz.
2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 
2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

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ENFLASYIN YIL SONU ÖNGÖRÜMÜZÜN DE ALTINDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da enflasyon verileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz "Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sayesinde Orta Vadeli Program’daki yıl sonu öngörümüzün de altında kalmayı başarmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Yılmaz "2024 yılı ortalarında yıllık bazda belirgin düşüş beklediğimiz enflasyon ile tüm araçları kullanarak kararlı mücadelemiz devam edecektir" dedi. 

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Hazine Ve Maliye Bakanı

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