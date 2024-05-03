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Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Keskin bir şekilde düşmeye başlayacak

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Enflasyon
Bakan Şimşekten enflasyon açıklaması: Keskin bir şekilde düşmeye başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 11:06

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan enflasyon rakamları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, enflasyonun keskin bir şekilde düşmeye başlayacağını ifade etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden enflasyon rakamları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek şu ifadeleri kullandı: 

Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti. Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor. Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek.

 

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Enflasyon

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