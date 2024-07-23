Bakan Şimşek'ten Bahçeli yorumu: Desteği çok kıymetlidir

Güncelleme Tarihi:
Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:
Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir. Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor.
Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 23, 2024
Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor.@dbdevletbahceli @MHP_Bilgi https://t.co/BySmh1qspr