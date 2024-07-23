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Bakan Şimşek'ten Bahçeli yorumu: Desteği çok kıymetlidir

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Devlet Bahçeli
Bakan Şimşekten Bahçeli yorumu: Desteği çok kıymetlidir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 12:59

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir. Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor.

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Devlet Bahçeli

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