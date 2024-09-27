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Bakan Şimşek'ten ABD değerlendirmesi

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#ABD#Mehmet Şimşek#Ekonomi
Bakan Şimşekten ABD değerlendirmesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 11:26

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık. Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ziyareti kapsamında yaptıkları görüşmelerde Orta Vadeli Program'ın sonuçlarını ve gelecek dönem yol haritasını yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştıklarını belirterek, güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla Türkiye'nin yatırım çekme potansiyelinin yüksek olduğunu bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD ziyaretini değerlendirdi.

ABD'deki "yoğun ve verimli" toplantıları tamamlayarak yurda döndüklerine dikkati çeken Şimşek, "Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık. Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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#ABD#Mehmet Şimşek#Ekonomi

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