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Bakan Şimşek'ten 15 Temmuz mesajı

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi
Bakan Şimşekten 15 Temmuz mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 13:15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 15 Temmuz için yayımladığı mesajda "Milli irade daima galip gelecek" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde meydanlardaydık. Milletimizin destansı direnişini saygıyla yad ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milli irade daima galip gelecek

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi

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