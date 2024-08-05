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Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Veri
Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 10:36

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız.

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Veri

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