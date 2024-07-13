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Bakan Şimşek: Vergide adaleti artırıp kayıt dışılığı azaltmaya devam edeceğiz

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek#Vergi
Bakan Şimşek: Vergide adaleti artırıp kayıt dışılığı azaltmaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 11:59

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergide kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Şimşek ayrıca IBAN veya 'mail order' ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor." açıklamasında bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Şimşek IBAN veya e-ticatette sıkça kullanılan 'mail order' ödeme yöntemi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmelerin de incelendiğini belirtti. 

Şimşek şunları söyledi: 

Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya “mail order” ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek#Vergi

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