Bakan ÅžimÅŸek vergi taslaÄŸÄ± iÃ§in iÅŸ dÃ¼nyasÄ±yla buluÅŸacak

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Anadolu AjansÄ±â€™nÄ±n haberine gÃ¶re yeni vergi taslaÄŸÄ±nda vatandaÅŸÄ± doÄŸrudan ilgilendiren hÃ¼kÃ¼mler bulunmuyor, pakette daha Ã§ok Ã¼retici, sanayici ve ihracatÃ§Ä±lara iliÅŸkin dÃ¼zenlemeler yer alÄ±yor. Bu nedenle taslaÄŸÄ±n detaylarÄ±nÄ± reel sektÃ¶rÃ¼n Ã¶nde gelen kuruluÅŸlarÄ±yla paylaÅŸacak olan ÅžimÅŸek, toplantÄ±da iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yeni dÃ¼zenlemelere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini alacak.

Pakette yer alan Ã§ok uluslu ÅŸirketlere asgari kurumlar vergisi, doÄŸrudan vergilerin payÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi uygulamalar konusundaki detaylar reel sektÃ¶r temsilcilerine anlatÄ±lacak.

BASINA KAPALI

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda yapÄ±lacak toplantÄ± basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸecek. ToplantÄ±ya, TOBB, TÄ°M, MÃœSÄ°AD, DEÄ°K, ASKON, TÃœRKONFED, TÃœRMOB, TÃœSÄ°AD ve YASED gibi kuruluÅŸlarÄ±n baÅŸkan ve yÃ¶neticileri katÄ±lacak. BakanlÄ±k tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan taslak vergi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼metin ve partinin ilgili organlarÄ±na iletilecek.