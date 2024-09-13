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Bakan Şimşek: Vatandaşın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Piyasa
Bakan Şimşek: Vatandaşın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 11:01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor.

Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1’e geriledi.

On bir aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu.

Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50’nin altına inmesi bekleniyor.

2024 yılında yüzde 4,9 seviyesinde öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl yüzde 3,1’e düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak.

Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız.

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Piyasa

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