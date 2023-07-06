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Bakan Şimşek üç temel bileşeni açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Mali Program#Ekonomi
Bakan Şimşek üç temel bileşeni açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 09:38

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali programın üç temel bileşeni olduğunu söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programlarında üç temel bileşen olduğunu söyledi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Programımızın üç temel bileşeni var:

- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

- Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.

 

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#Mehmet Şimşek#Mali Program#Ekonomi

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