Bakan Şimşek üç temel bileşeni açıkladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programlarında üç temel bileşen olduğunu söyledi.
Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:
Programımızın üç temel bileşeni var:
- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,
- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,
- Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.
Programımızın üç temel bileşeni var:— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 6, 2023
- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,
- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon…