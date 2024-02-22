×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Şimşek: Spekülasyonlara itibar etmeyin

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi
Bakan Şimşek: Spekülasyonlara itibar etmeyin
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 14:53

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk şirketlerinin uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara rahat erişim sağladığını açıkladı. Bakan Şimşek "Dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor. Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!