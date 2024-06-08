Bakan Şimşek: Sadeleşme adımları devam ediyor

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz. Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik. Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek.