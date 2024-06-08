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Bakan Şimşek: Sadeleşme adımları devam ediyor

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Sadeleşme
Bakan Şimşek: Sadeleşme adımları devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 11:55

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz. Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik. Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek.

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Sadeleşme

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