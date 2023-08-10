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Bakan Şimşek: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz

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#Mehmet Şimşek#Döviz#Rezerv
Bakan Şimşek: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 17:52

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine ilişkin olarak "Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervleri artmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz rezervindeki artışı Twitter üzerinden değerlendirdi. Bakan Şimşek "Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98.5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi.

Böylece son iki ayda rezervlerde 17.1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi. Bu dönemde net rezervler ise 20.1 milyar ABD doları yükselişle 15.7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

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Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz.

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#Mehmet Şimşek#Döviz#Rezerv

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