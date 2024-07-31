×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Şimşek: Olumlu görünüm sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Turizm
Bakan Şimşek: Olumlu görünüm sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 10:32

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm ve dış dengede olumlu seyrin sürdüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor. Yıllık dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti. İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı. Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz. Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Turizm

BAKMADAN GEÇME!