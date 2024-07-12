Bakan Şimşek Macaristan'da

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Bugün Macaristan Maliye Bakanı Sayın Mihály VARGA’nın nazik davetleri ile ekonomik ve finansal işbirliğimizi güçlendirmek için Budapeşte’de bir araya geldik, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Görüşmede çok taraflı kuruluşlarda işbirliğini, kamu mali yönetimini ve vergi politikalarını içeren mutabakat zaptını imzaladık, iki ülke için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Macaristan’ın Avrupa Konseyi dönem başkanlığı Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Mekanizmasının güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve Avrupa Yatırım Bankası’nın ülkemizdeki faaliyetlerine tüm sektörlerde yeniden başlaması, Türkiye-AB ilişkilerindeki temel önceliklerimizdir.