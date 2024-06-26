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Bakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır

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#Mehmet Şimşek#Deniz Yavuzyılmaz#OVP
Bakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 13:38

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklamalarına yönelik cevap verdi. Bakan Şimşek "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır.

2017 yılında 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm şirketlerin istisnasız faydalandığı, Sayıştay denetimiyle herhangi bir kamu zararı olmadığı raporlarla tespit edilen uygulama çarpıtılarak yeniden gündeme taşınmıştır.

Kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkânın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur.

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#Mehmet Şimşek#Deniz Yavuzyılmaz#OVP

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