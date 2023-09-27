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Bakan Şimşek FT'ye konuştu: Doğru yoldayız, ancak sabırlı olmalıyız

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#Bakan Şimşek#Ekonomi#Enflasyon
Bakan Şimşek FTye konuştu: Doğru yoldayız, ancak sabırlı olmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 10:37

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “ekonomiyi yeniden dengelemeyi ve iç talebi yumuşatmayı” hedeflediklerini belirterek politika değişimi süreci için sabırlı olunması mesajını verdi. "Doğru yoldayız" diyen Bakan Şimşek, "Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz.” ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası ilk röportajını Financial Times'a verdi. Bakan Şimşek, "Ekonomiyi yeniden dengelemek ve iç talebi yumuşatmaya" çalıştığını söyledi.

"SABIRLI OLMALIYIZ"

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi politikalarına destek belirterek, “Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz” ifadelerini kullandı.

Gelecek yılın ortalarına kadar enflasyonun “geçiş sürecinde” olacağını söyleyen Şimşek, miktarsal sıkılaştırma tedbirleriyle birlikte finansal koşulların TCMB politika faizinin işaret ettiğinden daha fazla sıkı olduğunu belirtti.

GÜVEN MESAJI

Bakan Şimşek, tüketicilere ve işletmelere verilen kredilerdeki artışın yanı sıra petrol ve KDV vergilerindeki artışları yavaşlatmayı amaçlayan bir dizi tedbirin alındığına da dikkat çekti.

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Şimşek, “Enflasyon beklentilerini sıfırlamak için güvene ihtiyacınız var” diye konuştu.

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#Bakan Şimşek#Ekonomi#Enflasyon

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