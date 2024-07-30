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Bakan Şimşek: Finansman sağlamaya devam edeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Piyasa
Bakan Şimşek: Finansman sağlamaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 12:53

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın sağladığı güven ile uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Deprem bölgesindeki projelerde kullanılacak Dünya Bankası kredileri toplam 2 milyar dolara ulaştı.

Dünya Bankası’ndan bu sene onaylanan finansman ise toplam 3,7 milyar dolara yaklaştı. 

Programımızın sağladığı güven ile uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz.

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Piyasa

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