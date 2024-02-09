Bakan Şimşek: Eximbank’ın sermayesini son 7 ayda üçüncü kez artırıyoruz

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:
İhracatçımızın her zaman yanındayız. Eximbank’ın sermayesini son 7 ayda üçüncü kez artırıyoruz. İhracatçılarımıza teminat kolaylığı sağlayacak çalışmaları da hızla tamamlayacağız. Böylece, ihracatçılarımızın finansmana erişimi iyileşirken kredi maliyetleri de düşecektir.
İhracatçımızın her zaman yanındayız.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 9, 2024
Eximbank’ın sermayesini son 7 ayda üçüncü kez artırıyoruz.
İhracatçılarımıza teminat kolaylığı sağlayacak çalışmaları da hızla tamamlayacağız. Böylece, ihracatçılarımızın finansmana erişimi iyileşirken kredi maliyetleri de düşecektir.