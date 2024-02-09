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Bakan Şimşek: Eximbank’ın sermayesini son 7 ayda üçüncü kez artırıyoruz

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#Mehmet Şimşek#Eximbank#Hazine Ve Maliye Bakanı
Bakan Şimşek: Eximbank’ın sermayesini son 7 ayda üçüncü kez artırıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 11:43

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "İhracatçımızın her zaman yanındayız. Eximbank’ın sermayesini son 7 ayda üçüncü kez artırıyoruz" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

İhracatçımızın her zaman yanındayız. Eximbank’ın sermayesini son 7 ayda üçüncü kez artırıyoruz. İhracatçılarımıza teminat kolaylığı sağlayacak çalışmaları da hızla tamamlayacağız. Böylece, ihracatçılarımızın finansmana erişimi iyileşirken kredi maliyetleri de düşecektir.

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#Mehmet Şimşek#Eximbank#Hazine Ve Maliye Bakanı

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