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Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Enflasyon
Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 12:03

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı: Eylül %5,28 Ekim %3,72 Kasım %1,96 Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." dedi.

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Enflasyon

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