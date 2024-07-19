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Bakan Şimşek: Ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Piyasa
Bakan Şimşek: Ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 15:31

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

TL’ye güven artıyor. Programımızın önemli amaçlarından biri olan KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık. Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlenmektedir. KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı. KKM’nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor.

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Piyasa

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