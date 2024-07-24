Bakan Şimşek: Dış yükümlülüklerimizi azaltıyoruz

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz.

Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek.