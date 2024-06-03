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Bakan Şimşek: Dış ticaret öngörülerimiz doğrultusunda

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Piyasa
Bakan Şimşek: Dış ticaret öngörülerimiz doğrultusunda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 12:50

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme öngörülerimiz doğrultusunda devam etti. Son 20 yılda ortalama yüzde 3,8 olan cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Dış dengedeki iyileşme devam ediyor. İhracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesi yıllık 6 milyar dolar iyileşti. Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme öngörülerimiz doğrultusunda devam etti. Son 20 yılda ortalama yüzde 3,8 olan cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Açığın daralması dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak kalıcı rezerv birikimine imkan sağlayacaktır. Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği bir döneme giriyoruz.

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Piyasa

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