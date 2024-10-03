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Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci devam ediyor

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#Mehmet Şimşek#Dezenflasyon#Ekonomi
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 12:26

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Eylülde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4’e geriledi. Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama davranışı kaynaklı katılık, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor. Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eşgüdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır.

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#Mehmet Şimşek#Dezenflasyon#Ekonomi

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