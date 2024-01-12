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Bakan Şimşek: Cari dengedeki iyileşme devam edecektir

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#Cari Denge#Mehmet Şimşek#Veri
Bakan Şimşek: Cari dengedeki iyileşme devam edecektir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 17:05

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari işlemler dengesi verisine ilişkin olarak "Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir" mesajını verdi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti. Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir. 2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir. Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir.

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#Cari Denge#Mehmet Şimşek#Veri

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