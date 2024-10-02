×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Şimşek: Cari açığın 15 milyar dolara gerilemesini bekliyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Cari Açık#Ekonomi
Bakan Şimşek: Cari açığın 15 milyar dolara gerilemesini bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 14:54

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yıllık cari açığın Ağustos'ta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, Eylül'de de benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın Ağustos'ta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, Eylül'de de benzer seviyelerde gerçekleşmesini beklediklerini söyleyerek, "Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5’in altına gerileyecektir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Eylülde yıllık dış ticaret açığı geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolar gerçekleşti.

Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5’in altına gerileyecektir.

Azalan cari açık dış finansman ihtiyacımızı düşürürken makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedefimiz olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağlamaktadır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Şimşek#Cari Açık#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!