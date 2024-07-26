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Bakan Şimşek: Büyüme potansiyelimizi artıracağız

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Büyüme
Bakan Şimşek: Büyüme potansiyelimizi artıracağız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 17:09

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

G20Brasil toplantılarında küresel ekonomi ve vergi politikaları ile İstikrar ve Reform Programımıza ilişkin değerlendirmelerde bulundum.

Toplantılarda artan oranlı vergilendirmenin gelir ve servet eşitsizliğini azalttığı, mali disiplini güçlendirdiği, vergi adaletini ve kapsayıcı büyümeyi desteklediği konusunda uzlaşı sağlanırken G20 tarihinde ilk kez vergide işbirliği odaklı bir bildirge yayınlandı.

Küresel ekonomide zorlukların devam ettiği, düşük verimliliğin küresel büyümeyi sınırlandırdığı günümüzde yapay zeka ve benzeri teknolojilere hazırlık büyük önem arz ediyor.

Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız.

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Büyüme

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