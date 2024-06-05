Bakan Şimşek: Borsa ve kriptoya kazanca dayalı vergi öngörmüyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yatırım potansiyeli en büyük 6. ülke olduğunu belirten Şimşek, yapay zekaya da yatırım yapılacağını belirtti. Bakan Şimşek ayrıca kripto varlıklar ve hisse senedi kazancına dayalı bir vergi öngörmediklerini söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz.

Türkiye'nin yatırım potansiyeli en büyük 6. ülke. İnovasyon endeksinde iyileşme devam ediyoruz 39. sıradayız.

Dünya Bankası lojistik endeksinde iyi bir noktadayız. Altyapıda çok iyi bir noktadayız. Demiryolu en büyük önceliğimiz. Havalimanları anlamında da Türkiye'nin bir eksiği kalmadı. Havalimanı sayısı 3'e katlandı.

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Yapay zeka konusunda neredeyiz? Gelişmekte olan ülkeler ortalamasından daha iyiyiz. Daha çok yatırım yapıp Türkiye'yi gelişmiş ülkeler seviyesine çekeceğiz.

Kişi başı milli gelirde üst orta gelir grubundayız. Kadınlar arasında eğitim muazzam şekilde artıyor.