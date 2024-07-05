×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Borçlanma
Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 12:05

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçlanma faiz oranlarının düştüğüne vurgu yaptı.

Haberin Devamı

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor. Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor. Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizleri düşüyor. 2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü. Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Borçlanma

BAKMADAN GEÇME!