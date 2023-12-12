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Bakan Şimşek açıkladı: Kiralarda gerileme başladı

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#Mehmet Şimşek#Kira#Artış
Bakan Şimşek açıkladı: Kiralarda gerileme başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 10:09

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konutlardaki kira artış hızının gerilemeye başladığını ve bunun da enflasyona yönelik pozitif etki yapacağını söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı.

Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak.

Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte.

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#Mehmet Şimşek#Kira#Artış

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