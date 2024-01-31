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Bakan Şimşek açıkladı: İhracatçılara 50 milyar dolar destek

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Türk Eximbank#Mehmet Şimşek
Bakan Şimşek açıkladı: İhracatçılara 50 milyar dolar destek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 14:32

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Eximbank'ın 2024'te ihracatçılara 50 milyar dolarlık destek sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ihracatçının her zaman yanında olacaklarını belirtti. Şimşek, Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçıya 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğini de açıkladı. 

Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde: 

İhracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Sermayesini güçlendirdiğimiz Türk Eximbank bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyor. İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Türk Eximbank#Mehmet Şimşek

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