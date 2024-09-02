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Bakan Şimşek açıkladı: Cari dengede düşüş bekliyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Piyasa
Bakan Şimşek açıkladı: Cari dengede düşüş bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 16:27

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürdürülebilir cari açığın, dış finansman ihtiyacını azalttığını ve ekonominin dayanıklılığını artırdığını söyledi.

Şimşek, X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dış ticaret dengesindeki iyileşme ağustosta da devam etti. Yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldı.

Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz.

Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Piyasa

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