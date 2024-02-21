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Bakan Şimşek açıkladı: 500 milyon dolar tasarruf sağlanacak

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#TAM#Mehmet Şimşek
Bakan Şimşek açıkladı: 500 milyon dolar tasarruf sağlanacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 12:19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesi ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

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Bakan Şimşek, 2023 yılında uygulamaya alınan TAM Projesi'ne ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Proje ile vatandaşların finansal hizmetlere erişiminin kolaylaştırıldığını belirten Şimşek, "TAM altyapı ve işletim maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayarak verimliliği artıracak. Bu proje ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" dedi. TAM Projesi kapsamında, kamu ve kamu katılım bankalarının ATM yönetimi için yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyetleri ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilecek. Bu sayede bankaların ATM giderlerinde tasarruf sağlanacak.

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Bakan Şimşek açıkladı: 500 milyon dolar tasarruf sağlanacak

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#TAM#Mehmet Şimşek

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