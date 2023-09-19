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Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluştu

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#Mehmet Şimşek#ABD#Yatırımcılar
Bakan Şimşek, ABDde yatırımcılarla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 21:29

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Şimşek, "Dünyanın önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu buluşmaların ilkinde, dünyanın önde gelen fonların yöneticileri ile bir yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek, ekonomi programımızın hedeflerini ve izleyeceğimiz yol haritasını paylaştım." açıklamasında bulundu.

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ABD'nin New York şehrinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Şimşek görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ediyor. ABD temaslarımız kapsamında New York’ta iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile verimli görüşmeler yapıyoruz. Bugün iki ayrı önemli etkinliğe katılarak ülkemize ilgi duyan kalabalık bir yatırımcı grubuna hitap etme imkânı buldum. Dünyanın önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu buluşmaların ilkinde, dünyanın önde gelen fonların yöneticileri ile bir yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek, ekonomi programımızın hedeflerini ve izleyeceğimiz yol haritasını paylaştım. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Goldman Sachs ortak organizasyonunda düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı’nda ise kalabalık bir yatırımcı kitlesine hitap ederek Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye’ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum."

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#Mehmet Şimşek#ABD#Yatırımcılar

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