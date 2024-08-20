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Bakan Şimşek: 2021 Kasım ayından sonra ilk kez yüzde 7'nin altına indi

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#Mehmet Şimşek#Risk Primi#Ekonomi
Bakan Şimşek: 2021 Kasım ayından sonra ilk kez yüzde 7nin altına indi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 15:11

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz.

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#Mehmet Şimşek#Risk Primi#Ekonomi

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