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Bakan Şimşek: 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi
Bakan Şimşek: 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 12:06

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28.7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19.3 oldu" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor.

Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu.

Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz.

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#Mehmet Şimşek#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi

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