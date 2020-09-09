Bakan Selçuk: Yurtdışında yaşayan 34 bin vatandaşımıza ‘ses’ olduk

Alınan önlemler hakkında yurtdışında yaşayan vatandaşları bilgilendirdiklerini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlık olarak pandemi döneminde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Yurtdışında bulunan Müşavirlik ve Ateşeliklerimiz aracılığıyla zaman mefhumu gözetmeksizin bizlere ihtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanında olduk. Öncelikle bu zor süreçte, salgının yaygın olduğu, OHAL ve sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin uygulandığı temsilciliklerimizde sunulan hizmetlerin vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığını riske atmadan verilmesine yönelik özel düzenlemeler yaptık.” dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUK

Pandemi sürecinde yurtdışındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, “Temsilciliklerimiz uzaktan erişimle sürekli vatandaşlarımızla temas halindeydi. Özellikle dışarıya çıkamayan yaşlılarımızın ilaç başta olmak üzere ihtiyaçları telefonla ulaştıkları temsilciliklerimiz aracılığıyla karşılandı. Farklı ülkelerdeki vatandaşlarımızın tahliyelerine katkıda bulunduk. G20 ve OECD gibi önemli toplantıları videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Son olarak kamuoyunun da bildiği gibi Suudi Arabistan’da beşizleri dünyaya gelen bir ailemiz Bakanlığımızın temaslarıyla ülkemize getirildi.” ifadelerine yer verdi.

34 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZLA TEMAS KURULDU

Bakanlığın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce çeşitli ülkelerde 29 farklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini, ayrıca koruyucu aile eğitimleri verildiğini kaydeden Selçuk, Mart ayının başından Haziran ayı sonuna kadar yurtdışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas kurulduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların ilgili birimlerle koordineli bir şekilde aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi.