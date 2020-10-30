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Ekonomi
Haber Giriş: 30.10.2020 - 17:40 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: SYDV’lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık

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Bakan Selçuk: SYDV’lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Acil ihtiyaçların karşılanması için SYDV’lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV’lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık" dedi. 

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