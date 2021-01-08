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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.01.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

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Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Aralık ayına ilişkin Nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ücretsiz izne ayrılan çalışanların aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün itibarıyla yapmaya başladı.

Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Nakdi Ücret Desteği, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

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