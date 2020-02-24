Bakan Selçuk: Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı 25-26 Şubat’ta düzenlenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalıştayın, çocuk koruma sisteminde gerçekleştirilecek dönüşümde koruyucu ailelik sisteminin yerini vurgulaması açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.



Selçuk konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “14 ilimizde (Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Balıkesir, Bolu, Denizli, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Osmaniye, Şırnak) koruyucu aile yanında kalan çocuklarımızın sayısı kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızın sayısını geçti. Amacımız diğer illerimizde de koruyucu aile yananda kalan çocuk sayısının kuruluşlarımızda kalan çocuk sayısını geçmesi yönünde” dedi.



Çocuklar için en uygun yerin bir aile yanı olduğunu hatırlatan Bakan Selçuk; ‘Ailenin yerini tutacak başka bir bakım modeli yok. Bu nedenle, İl Müdürlüklerimizde kurulan 0-6 yaş komisyonları ile bu yaş grubundaki çocuklarımızı öncelikle koruyucu ailelerin yanına yerleştirmeye gayret ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



Selçuk; “2002 yılında 515 çocuk koruyucu ailede yanındayken, bugün 6015 koruyucu ailemizin yanında 7312 çocuğumuz bulunmakta. Ülkemizde ortalama her ay 130, her hafta da 30’un üzerinde çocuğumuzu koruyucu ailelerimizin yanına yerleştiriyoruz.” diye konuştu.



KORUYUCU AİLE ÇALIŞTAYI ANKARA’DA GERÇEKLEŞECEK

Çalıştayda koruyucu aile alanında görev yapan meslek elemanları, konuyla ilgili STK temsilcileri, akademisyenler, koruyucu aileler ve 81 İlin Vali eşleri Gönül Elçileri olarak yer alacak.

Ülkemizde koruyu aile uygulamalarının değerlendirilmesi, koruyucu aile hizmet modellerinin geliştirilmesi, izlemi ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi konularının değerlendirileceği çalıştayda, çalışmalara ilişkin sonuç raporu da hazırlayacak.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güvenin açılış konuşmalarıyla başlayacak çalıştay, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un konuşması ve Emine Erdoğan Hanımefendi’nin hitaplarıyla sona erecek.İki gün sürecek çalıştay, 25-26 Şubat 2020 tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirilecek.