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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 23:04 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: İlaçlar için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz

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Bakan Selçuk: İlaçlar için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalığının tedavisine ilişkin, "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. 'Önce insan' diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız."

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