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GeriEkonomi Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21’e ulaştı
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21’e ulaştı

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Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21’e ulaştı
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AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9 bin 21’e ulaştı" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, sektördeki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, "İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9 bin 21’e ulaştı. Güçlü Genel Sağlık Sistemi ile vatandaşlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

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