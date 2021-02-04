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Ekonomi
Haber Giriş: 04.02.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk duyurdu! Nakdi Ücret Desteği ödemeleri için tarih verildi

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Bakan Selçuk duyurdu! Nakdi Ücret Desteği ödemeleri için tarih verildi
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Bakan Selçuk; “Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 9 Şubat’ta yapacağız” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirleceğini yineledi.

Bakan Selçuk “ Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

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